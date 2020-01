Sanremo 2020: in forse la presenza di Salmo come ospite

A margine dell'ascolto in anteprima nella sede milanese della Rai delle 24 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2020 nella categoria dei "Big", Amadeus ha fornito altre anticipazioni su quella che sarà la 70esima edizione della manifestazione, da lui guidata in veste di conduttore e direttore artistico. Lo showman ha fatto sapere che la lista delle cover che i cantanti in gara faranno ascoltare nella serata del giovedì, quella dedicata alle celebrazioni dei settant'anni del Festival, non è ancora chiusa: "Alcuni accoppiamenti sono ancora in fase di definizione. Entro martedì o mercoledì conto di poter finalmente svelare l'elenco", ha detto, riferendosi anche agli ospiti che per quella serata affiancheranno i big sul palco dell'Ariston. Le canzoni più contese? Quelle cantate a Sanremo da Mia Martini: "Sopratutto da parte delle donne". Intanto, sembra essere in forse la presenza di Salmo tra gli ospiti del Festival 2020. Solo qualche giorno fa, durante la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, proprio Amadeus aveva annunciato che il rapper sardo avrebbe aperto il Festival. Ora, però, il conduttore ha fatto un passo indietro: "Salmo? Non so neanche se ci sarà la prima sera...". Rockol ha contattato l'ufficio stampa del rapper per ulteriori informazioni: siamo in attesa di una risposta.