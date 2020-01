Ghali: tre date a Milano, un nuovo album e un singolo con Salmo

Ghali ha diverse novità per i suoi fan. La pima: i prossimi 8, 9 e 10 maggio il rapper di Baggio di esibirà al Fabrique di Milano, la sua città, presentando un show che l’artista ha battezzato “Il concerto a Milano”. La seconda: il nuovo album, ideale seguito dell’esordio discografico di Ghali, “Album”, s’intitola “DNA” e uscirà – ma questo lo sapevate già - il prossimo 20 febbraio. La terza, infine: l’inedito che Ghali Amdouni ha presentato insieme a Salmo al Gate di Milano nelle scorse settimane è parte di “DNA” ed è uscito oggi. S’intitola davvero, come si poteva intendere, “Boogieman”. Buon ascolto!

A proposito dei live al Fabrique Ghali si è così espresso: “Ho viaggiato tanto in questi ultimi anni. Ho suonato su palchi importanti in diversi stati davanti a decine di migliaia di persone. Eppure nulla è come tornare a casa e sentire il calore della mia gente, dei fan più accaniti. La voglio il più vicina possibile al Fabrique, a Milano, a casa mia”. L’ultimo tour messo in scena da Ghali si è svolto la scorsa estate sui palchi del Vecchio Continente, dopo che il rapper meneghino si era esibito nei palazzetti dello sport della Penisola – leggi qui il nostro report della prima data del tour, a Torino.

Dopo la pubblicazione di “Album” Ghali ha dato alle stampe i singoli “Cara Italia”, “Peace & Love”, “Zigarello”, “I Love You”, “Turbococco”, “Hasta la vista” e, da ultimo, lo scorso mese di novembre, “Flashback”.

I biglietti per i tre concerti di Ghali a Milano potranno essere acquistati dalle 10.00 di lunedì 20 gennaio su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.