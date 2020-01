Magellano Concerti presenta: Anastasio

Anastasio è tonrnato: poco più di un anno dopo la vincita X Factor, e poco meno di un anno dopo il primo tour, il rapper torna sulla scena con la partecipazione a Sanremo, il suo primo album e un nuovo giro di date, sempre organizzato da Magellano concerti (qua le date). Ripercorriamo la sua storia.

LA BIOGRAFIA

Marco Anastasio è originario di Meta di Sorrento, vicino a Napoli. Inizia a farsi conoscere nel 2018 con "Come Maurizio Sarri", brano che gli permette di riscuotere consensi tra i tifosi napoletani - ma immaginiamo che ora che l'allenatore è alla Juve.... Però quqlla canzone fu il trampolino di lancio: fin da giovame fa freestyle, conosce poi un produttore con cui inizia a collaborare e con cui ha registrato il suo primo EP, pubblicato solo su YouTube. Dopo una pausa nella musica nel 2018 prende parte alla dodicesima edizione di X Factor: trionfa nel talent, grazie a cover riscritte con uno stile personale fatto di rabbia e rime. Nel 2019 partecipa a Sanremo come ospite, intervenendo su un monologo di Claudio Bisio e a marzo parte "La fine del mondo tour".

LA DISCOGRAFIA

Anastasio ha pubblicato un EP, “La fine del mondo” (qua la recensione): è uscito subito dopo X Factor e prende il titolo dall'inedito presentato al talent, prodotto da Don Joe. L'EP contiene una sola cover ( "Generale" di De Gregori) e per il resto solo bran inediti e da lui firmati: “Ho lasciato le chiavi”. “Un adolescente”, “Autunno (feat. Bowland)” e “Costellazioni di Kekab” Ha pubblicato, dopo l'EP, una nuova canzone inedita, "Correre", presentata a sorpresa al Festival di Sanremo: il brano è stato cantato dopo un monologo di Claudio Bisio. La canzone è stata quindi pubblicata come singolo e come video-cortometraggio.

Il suo primo disco "Atto zero" è atteso per il 7 febbraio: nel frattempo, e prima di Sanremo, ha pubblicato “Il fattaccio del Vicolo del Moro”, ispirato al monologo del poeta romano Amerigo Giuliani (già reso celebre da Gigi Proietti), e con Slait, Stabber e Alessandro Treglia. A Sanremo porterà "Rosso di rabbia".

L’INTERVISTA

Abbiamo incontrato Anastasio lo scorso maerzo nel backstage lo sdella Santeria Social Club, nella prima data milanese del suo tour. Ecco cosa ci ha raccontato nella nostra videointervista:

I CONCERTI

Del suo tour Anastasio dice: "La musica suonata dal vivo è un’altra cosa, avere una squadra di musicisti alle spalle fa la differenza. ssendo il primo tour, dovrei avere qualcosa da dimostrare. Ma quando sono sul palco penso solo a divertirmi e fare divertire chi c’è"

Dal prossimo mese di marzo 2020 Anastasio sarà in tour, prodotto da Magellano Concerti, qui sotto trovate il calendario dei concerti ad oggi confermato:

12/03/2020 – Roma – Spazio Rossellini

​13/03/2020 – Roma – Spazio Rossellini

16/03/2020– Firenze - Tuscany Hall

17/03/2020 –Bologna – Estragon

21/03/2020 –Nonantola (Mo) – Vox

22/03/2020 –Roncade (Tv) New Age

27/03/2020 –Padova – Hall

28/03/2020 –Trento – Sanbapolis

30/03/2020 – Venaria Reale (To) – Teatro Della Concordia

31/03/2020 – Milano – Fabrique

03/04/2020 – Perugia – Afterlife

04/04/2020 – Senigallia (An) – Mamamia

16/04/2020 – Napoli - Duel