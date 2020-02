Playlist, perle dimenticate: 5 cover memorabili di Bruce Springsteen

Non sempre le canzoni più note di un artista sono i suoi migliori lavori. Non sempre le canzoni che più apprezziamo sono le più belle. E non sempre le canzoni più significative, all’interno della discografia di una band, sono arrivate al grande pubblico nella stessa forma in cui sono nate. Con Playlist, la rubrica video di Rockol che vorrebbe andare a riscoprire brani poco noti, ma da noi molto amati, dei repertori di grandi nomi del rock, ci siamo proposti di approfondire proprio quelle canzoni, quelle che forse non conoscete ma che dovreste invece conoscere.

Dopo la puntata inaugurale della nostra rubrica dedicata a Bruce Springsteen e alle successive dedicate ai Pearl Jam, a Bob Dylan, ai R.E.M. e agli U2 oggi torniamo a parlare del Boss, ma trattando questa volta le cover che altri artisti hanno realizzato dei suoi brani. Senza anticiparvi nulla, ecco – nel video che segue – le cinque scelte di Gianni Sibilla, caporedattore di Rockol.

(Gianni Sibilla ed Erica Manniello)