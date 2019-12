Sparklehorse e Thom Yorke: quella cover dei Pink Floyd. Ascolta

Nel 1997 il compianto leader degli Sparklehorse invitò Thom Yorke a unirsi a lui per rileggere uno dei brani più famosi dei Pink Floyd. Mark Linkous e il frontman dei Radiohead incisero la cover di “Wish you were here”, canzone che dà il titolo all’eponimo album del leggendario gruppo britannico pubblicato nel 1975.

La versione prodotta e incisa dal fondatore della band di “It's a wonderful life” - scomparso nel 2010 - trova la partecipazione di Yorke che ha registrato la sua parte vocale al telefono in una stanza d’albergo. La cover è inclusa nella raccolta “Come again” pubblicata nel 1997 da EMI che presenta brani interpretati da vari artisti come, tra gli altri, John Butler, Foo Fighters, Octopus e Robbie Williams.

La versione di “Wish you were here” nata dalla collaborazione di Mark Linkous e Thom Yorke è anche inclusa nella colonna sonora del film “Lords of Dogtown” del 2005. Il lungometraggio diretto da Catherine Hardwicke e scritto da Stacy Peralta - che, ambientato nella metà degli anni ’70, racconta le vicende di un gruppo di skater di Santa Monica, Los Angeles, in California - è accompagnato dal commento sonoro che include brani di, per fare un esempio, David Bowie, Deep Purple, Iggy Pop, Black Sabbath e altri.