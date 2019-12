Emma, ecco il video di ‘Stupida allegria’

Da oggi, 19 dicembre, è online il video di “Stupida allegria”, canzone tratta dall’ultimo album di inediti della cantante salentina, scritta da Franco 126 e prodotta da Dario “Dardust” Faini. Emma ha pubblicato il disco “Fortuna” (leggi qui la nostra recensione) lo scorso 25 ottobre e nell'intervista con Rockol, raccontando il suo nuovo lavoro discografico e la title track, ha spiegato: “‘Fortuna’ non è altro che l’elogio alla normalità e al fatto di sentirsi bene nei propri panni.”

L’interprete pugliese, in un comunicato stampa, ha detto:

"Dovremmo renderci conto di quante volte diamo per scontate tante cose, la bellezza, i sentimenti, le persone. Forse ci accorgiamo della loro importanza quando ci allontaniamo o quando inevitabilmente vanno via da noi. Non è mai tardi per tornare indietro sopratutto se si ha la possibilità di guardarsi negli occhi o di vedere la realtà attraverso lo sguardo degli altri. Stupida allegria è passionale e scanzonata e la malinconia è poesia."