Emma, il ritorno: nuovo album dal 25 ottobre, poi un concerto all'Arena di Verona

"Voglio la musica ancora e ancora per tutta la vita": con un video pubblicato sui suoi canali social ufficiali Emma annuncia il suo ritorno sulle scene dopo la pausa forzata che nell'ultimo mese l'ha tenuta lontana dai riflettori. E lo fa con il nuovo album, di cui rivela titolo e data d'uscita: è "Fortuna" il progetto con cui la cantante salentina ha deciso di festeggiare i suoi primi dieci anni di carriera. Non una raccolta, ma un nuovo disco di inediti, nei negozi dal 25 ottobre, anticipato dal singolo - con Vasco Rossi tra gli autori - "Io sono bella".

Questa la copertina del disco:

L'album, che arriva a distanza di quasi due anni da "Essere qui", prende il titolo da una delle canzoni incluse nel disco, di cui Emma è co-autrice. Non ci sarà un vero e proprio tour, almeno per il momento, ma un'unica data: è in programma per il 25 maggio 2020 - giorno del compleanno della cantante - all'Arena di Verona. Le prevendite per il concerto saranno attive dalle ore 16 di oggi, mercoledì 16 ottobre, su TicketOne e dalle ore 11 di mercoledì 23 ottobre nei punti vendita e prevendite abituali.