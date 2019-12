Selena Gomez se l'è fatta addosso al concerto di Ed Sheeran

Selena Gomez ha rivelato che a un concerto di Ed Sheeran se l'è fatta letteralmente addosso sporcandosi, quindi, i pantaloni.

La 27enne interprete statunitense lo ha raccontato al programma radiofonico inglese Kiss Breakfast. Questi i fatti: Selena si era recata insieme a degli amici all'Hollywood Bowl a vedere un concerto del cantautore britannico e...

Questo il suo racconto:

“Io e i miei amici, adoriamo andare ai concerti. Ed Sheeran suonava all'Hollywood Bowl. C'era molto traffico ed ero a disagio, diciamo 'laggiù', in quella zona. Era la prima volta che mi sporcavo un po' i pantaloni. Ero emozionata e non volevo andarmene. Quindi mi sono detta, 'Va bene, mi metterò un maglione in fondo per farcela durante il concerto'”.