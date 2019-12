Stone Temple Pilots, nuovo album e tour acustico

Il prossimo 7 febbraio gli Stone Temple Pilots pubblicheranno un nuovo album, il secondo registrato con il nuovo cantante Jeff Gutt: come riferisce l'edizione americana di Rolling Stone il disco, intitolato "Perdida", sarà caratterizzato da sonorità acustiche impresse su nastro con strumenti vintage. Il lavoro è stata anticipato presso il pubblico dal primo singolo, "Fare Thee Well", già reso disponibile online in streaming gratuito:

"Perdida" sarà promosso per mezzo di un tour - al momento limitato al solo nordamerica - che prenderà il via il prossimo 5 febbraio a Vancouver, in Canada, per concludersi dopo quattordici date a Boston, il primo marzo successivo.

"E' un disco, questo, che desideravamo realizzare da tempo", ha spiegato Robert DeLeo, bassista e cofondatore della band un tempo capitanata da Scott Weiland: "La maggior parte dei pezzi aveva degli incipit acustisti e abbiamo pensato che sarebbero state più apprezzate se avessi mantenuto quel mood per tutta la durata delle canzoni".

"Conoscevo Chester [Bennington, lo scomparso frontman dei Linkin Park che per un periodo militò anche negli STP] dal 2000, quindi c'è anche un po' di lui nel brano 'I Didn't Know The Time'", ha osservato il nuovo frontman a proposito di una delle canzoni presenti nella tracklist, che vi proponiamo integralmente di seguito:

1. “Fare Thee Well”

2. “Three Wishes”

3. “Perdida”

4. “I Didn’t Know The Time”

5. “Years”

6. “She’s My Queen”

7. “Miles Away”

8. “You Found Yourself While Losing Your Heart”

9. “I Once Sat At Your Table”

10. “Sunburst”



Riguardo al tour, DeLeo ha fatto sapere come la formazione presente in studio verranno aggiunti alcuni musicisti: "Probabilmente avremo anche in tastierista, un altro chitarrista e una sezione d'archi", ha spiegato il bassista, "E' sempre bello aggiungere qualche meraviglioso musicista alla formazione e sentire cosa riesce a fare sulla tua musica".