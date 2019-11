Cream: ascolta una versione inedita di “Sunshine Of Your Love”

È stato pubblicato un brano inedito dei Cream. Una versione live di “Sunshine Of Your Love” registrata alla Oakland Coliseum Arena in California il 4 ottobre 1968, poche settimane prima dell’ultima esibizione della formazione composta da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker alla Royal Albert Hall di Londra il 26 novembre 1968.

Questa versione di “Sunshine Of Your Love” è inclusa nel cofanetto, “Goodbye Tour Live 1968”. Il box di 4 CD uscirà il 7 febbraio e include di 36 brani registrati durante l’ultimo tour, tra cui 19 brani inediti e altri 10 dallo spettacolo finale della Royal Albert Hall, che sono sempre stati disponibili solo sul DVD del concerto d'addio.

La versione originale dell’album ‘Goodbye’, uscito nel febbraio 1969, presentava tre brani registrati dal vivo al Forum di Los Angeles il 19 ottobre 1968 (“I’m So Glad”, “Politician” e “Sitting on Top of the World”), mentre la nuova edizione ampliata include anche registrazioni alla San Diego Sports Arena e quelle realizzate a Oakland.

Il pacchetto è completato da un libro con note di copertina di David Fricke di Rolling Stone.

Tracklist:

Disc One: Oakland Coliseum

1. White Room

2. Politician

3. Crossroads

4. Sunshine Of Your Love

5. Spoonful

6. Deserted Cities Of The Heart

7. Passing The Time

8. I'm So Glad

Disc two: Los Angeles Forum

1. Introduction by Buddy Miles

2. White Room

3. White Room

4. I'm So Glad

5. Sitting On Top Of The World

6. Crossroads

7. Sunshine Of Your Love

8. Traintime

9. Toad

10. Spoonful

Disc three: San Diego Sports Arena

1. White Room

2. Politician

3. I'm So Glad

4. Sitting On Top Of The World

5. Sitting On Top Of The World

6. Crossroads

7. Traintime

8. Toad

9. Spoonful

Disc four: Royal Albert Hall

1. White Room

2. White Room

3. I'm So Glad

4. Sitting On Top Of The World

5. Crossroads

6. Toad

7. Spoonful

8. Sunshine Of Your Love

9. Steppin' Out