Billie Eilish sente la pressione da secondo album

Nell’intervista rilasciata per un numero speciale del magazine statunitense Rolling Stone insieme al frontman dei Green Day Billie Joe Armstrong, il nuovo astro della musica statunitense Billie Eilish si dice ‘ossessionata’ dalla idea di dover pubblicare un secondo album dopo “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” (leggi qui la nostra recensione), uscito lo scorso mese di marzo.

Ecco cosa ha detto:

“(Il mio prossimo album) mi perseguita. C'è stato un periodo in cui mi chiedevo, ‘Mi piace anche la musica?’. Mi sentivo così quando ero in tour. E non intendo gli spettacoli. Gli spettacoli sono sempre la mia parte preferita. Ma era solo viaggiare ed essere sola tutto il tempo, su un autobus freddo in Europa, cibo orribile e quando torni, tutti si sono trasferiti da te. Quest'ultimo tour che ho fatto è stato il primo in cui mi sia mai divertita. Sento di avere questa cosa meravigliosa che ora vedo davvero”.

Del nuovo album non si sa praticamente nulla. Anche se il fratello Finneas, suo partner lavorativo, parlando con Zane Lowe di Beats 1, ha confermato che stanno lavorando su della nuova musica: