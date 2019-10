Billie Eilish e Billie Joe Armstrong, intervista doppia tra elogi e confessioni

Billie Eilish e Billie Joe Armstrong insieme per un'intervista doppia tra elogi e confessioni. Nel nuovo numero dell'edizione statunitense di Rolling Stone alcuni artisti formano curiose coppie per raccontarsi a vicenda: Elton John è con Lana Del Rey (e insieme si abbracciano sulla copertina della rivista), Ringo Starr è con Dave Grohl, Diddy è con DJ Khaled, Lenny Kravitz è con H.E.R. e la popstar di "Bad guy" è con il leader dei Green Day. Che - dopo aver recentemente indossato in una foto una bandana con su scritto il nome della cantautrice, per manifestarle il suo supporto - ora si complimenta con Billie Eilish per la sua musica.

"Penso che una canzone come 'Wish you were gay' possa salvare delle vite".

Nell'intervista, realizzata nella vecchia Ford Falcon di Armstrong a Los Angeles, Billie ha ricordato di essere una fan dei Green Day e di aver iniziato ad ascoltare i loro dischi da bambina, grazie a suo fratello Finneas O'Connell. E dal canto suo, Billie Joe - che ha 40 anni in più della cantautrice - ha detto di apprezzare molto i contenuti della voce di "Bury a friend":

Armstrong ha poi confessato di essere stato ad un concerto di Billie Eilish:

"Ho visto il tuo concerto. È stato uno show molto bello. Cantavano tutti all'unisono; era come essere a una partita di calcio in Inghilterra. Ma cantavano cose molto dark. Sembrava di essere in una cattedrale".

Il frontman dei Green Day non è la prima star del rock a spendere belle parole nei confronti di Billie Eilish. Tra gli altri giganti che negli ultimi mesi si sono detti impressionati dal talento della cantautrice, anche Dave Grohl: "Lei come i Nirvana, è la prima che il rock non è morto", ha detto il leader dei Foo Fighters.