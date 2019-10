Deep Purple, un concerto a luglio in Italia

I Deep Purple sono i primi headliner annunciati per l'edizione 2020 del Bologna Sonic Park, rassegna che come lo scorso anno sarà ospitata dall'Arena Parco Nord nel capoluogo emiliano: la veterana formazione oggi rappresentata da Ian Gillan, Ian Paice e Roger Glover sarà di scena il prossimo 6 luglio. I biglietti saranno disponibili prossimamente sul circuito TicketOne e presso tutte le altre piattaforma autorizzate.

Gli ultimi passaggi dei Deep Purple in Italia risalgono al luglio del 2018, quando il gruppo si esibì all’Arena di Verona alla Palazzina di Caccia di Stupinigi a Nichelino, in provincia di Torino.

Lo scorso 31 gennaio Steve Morse, intervistato da Ultimate Classic Rock, aveva fatto sapere di essere al lavoro su un nuovo album della band, ideale successore di "Infinite" del 2017, senza però fornire alcun dettaglio in merito.

Il gruppo sarà impegnato nel corso del prossimo dicembre in un tour di sette date nell'Europa dell'est, al quale seguirà - a partire dal prossimo 26 giugno, la tranche di date estive, che prenderà il via da Amburgo per poi fare tappa in altre sette città tedesche: al momento l'ultima data ufficiale segnalata sul sito ufficiale del gruppo è quella del prossimo 22 luglio a Lörrach, nel Baden-Württemberg.