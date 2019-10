Concerti: Rocco Hunt annuncia il 'Libertà Tour 2020'

Il rapper campano Rocco Hunt annuncia 'Libertà Tour 2020'. Due concerti, uno il 3 aprile alla Casa della Musica di Napoli e l’altro il 17 aprile ai Magazzini Generali di Milano, dove verrà presentato dal vivo il nuovo album “Libertà” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato lo scorso 30 agosto.

I biglietti per i due concerti saranno in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle ore 14.30 di mercoledì 30 ottobre, mentre raggiungeranno i punti vendita abituali a partire dalle ore 11.00 di sabato 2 novembre.

A proposito del “Libertà Tour 2020”, Rocco Hunt commenta:

“Questo per me è un tour molto importante, che arriva dopo gli ottimi risultati discografici raggiunti con ‘Libertà’ e che ci dà la possibilità di cantare finalmente queste canzoni insieme al pubblico. Sono felice di fare due date in due città per me fondamentali: Napoli è la prima città che mi ha adottato musicalmente e Milano è una metropoli che mi ha supportato tanto e mi ha permesso di realizzarmi nella vita.”