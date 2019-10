Michele Conta (ex Locanda delle Fate): esce il primo album solista 'Endless Nights'

Si intitola "Endless Night" il primo disco solista di Michele Conta, già in forze nella Locanda delle Fate, formazione di spicco sulla scena prog anni Settanta campionata dal peso massimo del rap West Coast Dr Dre per "For the love of the Money", brano inserito nell'album "Compton" del 2015: il disco, oltre alla già nota "E' nell'aria", include le altre cinque tracce inedite "With you on the walk of my life", "Notte infinita", "Growin' up", "In riva al mondo" e "Fiori nascosti".

"Endless Night" è stato registrato presso gli storici Abbey Road Studios di Londra, in passato già utilizzati da - tra gli altri - Beatles, Pink Floyd, Deep Purple e Alan Parsons Project, con la collaborazione dei batteristi Gavin Harrison (già in Porcupine Tree e King Crimson) e Lele Melotti (collaboratore di, tra gli altri, Fabrizio De André, Vasco Rossi, Zucchero, Adriano Celentano, Enzo Jannacci e Pino Daniele).

"Endless Night" sarà disponibile in formato fisico - CD paper sleeve - a partire dal prossimo venerdì, 25 ottobre.