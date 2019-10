Coldplay, ecco la tracklist del doppio album 'Everyday life'

Dopo che la band di Chris Martin ha confermato le indiscrezioni e le deduzioni sul prossimo capitolo discografico dei Coldplay - che si intitolerà "Everyday life" e sarà un doppio album diviso nei due dischi “Sunrise” e “Sunset” - la formazione londinese ha condiviso la tracklist dell'ideale seguito di “A Head Full of Dreams” del 2015.

Il gruppo ha annunciato oggi, 23 ottobre, i titoli delle canzone della loro nuova fatica in studio di registrazione pubblicando la comunicazione sulla pagina annunci di un giornale gallese, il North Wales Daily Post.

Ecco la tracklist e la foto della pagina del quotidiano che riporta la scaletta dei brani del disco tra cui uno intitolato con il segno del "meno".

Sunrise

1. ‘Sunrise’

2. ‘Church’

3. ‘Trouble in Town’

4. ‘BrokEn’

5. ‘Daddy’

6. ‘WOTW / POTP’

7. ‘Arabesque’

8. ‘When I Need a Friend’

Sunset

1. ‘Guns’

2. ‘Orphans’

3. ‘Èko’

4. ‘Cry Cry Cry’

5. ‘Old Friends’

6. ‘-‘

7. ‘Champion of the World’

8. ‘Everyday Life’

Coldplay's #EverydayLife double album, tracklist and release date confirmed by an official advert in a local UK Newspaper pic.twitter.com/SKqvw53wT2 — ColdplayXtra (@coldplayxtra) October 23, 2019

Dopo il settimo disco in studio di Chris Martin e soci, uscito nel dicembre 2015, i Coldplay hanno pubblicato diverso materiale, come gli album dal vivo “Live from Spotify London”, “Live in Buenos Aires” e “Love in Tokyo”, la raccolta “The Butterfly Package”, gli EP “Kaleidoscope” e “Global Citizen” (firmandolo come Los Unidades) e i tre singoli "Something Just like This", "Miracles (Someone Special)" ed "E-Lo", sempre con il nome Los Unidades.