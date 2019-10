Jovanotti, un nuovo disco di cover il 29 novembre

"Lorenzo sulla luna" è il nuovo disco di Jovanotti: in occasione della convention di Universal, che si è tenuta questa sera 23 ottobre presso il Fabrique di Milano, il cantautore di “Serenata rap” ha annunciato un nuovo disco che arriverà sui mercati il prossimo 29 novembre. Con un videomessaggio Jovanotti, non presente alla serata, ha raccontato che l’album sarà composta da cover di brani dedicati alla luna e che l’idea del progetto è nata dalla canzone uscita lo scorso luglio “Luna”, la cui versione originale è di Gianni Togni. Il disco è stato registrato in una settimana assieme a Rick Rubin.

Durante la serata svoltasi presso la venue milanese di Via Gaudenzio Fantoli la major ha annunciato la pubblicazione della nuova versione doppia del disco di Elisa ("Diari aperti" del 2018) e di aver finalizzato un contratto discografico con Rancore. Il rapper romano - in gara alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Argentovivo” insieme a Daniele Silvestri - è stato legato discograficamente dal 2018 all’etichetta Woodworm.

Diversi gli artisti che sono saliti sul palco del Fabrique a margine della convention di Universal come Brunori Sas, Willie Peyote, Marracash - che pubblicherà l’album “Persona” il 31 ottobre - ed Emma, il cui album “Fortuna” sarà disponibile dal 25 ottobre. La cantante salentina, dopo aver presentato dal vivo un suo brano, ha eseguito insieme a Tommaso Paradiso la canzone del già frontman dei Thegiornalisti “Non avere paura” - primo singolo solista del cantautore romano dopo l’addio al gruppo di “Completamente”.

Sono intervenuti alla serata anche Cesare Cremonini e Tiziano Ferro che, in collegamento da Los Angeles, ha descritto la sua nuova prova sulla lunga distanza “Accetto miracoli” in uscita il 22 novembre come “il disco dei miracoli”. Il nuovo album del cantante di Latina conta della collaborazione di diversi artisti come, tra gli altri, Jovanotti - ospite nella canzone "Balla per me" - e Timberland, produttore di nove dei dodici brani che completano la tracklist del disco che uscirà a tre anni di distanza dal precedente "Il mestiere della vita".