Flaming Lips: in uscita “The Soft Bulletin Recorded Live at Red Rocks”

I Flaming Lips hanno annunciato la pubblicazione, prevista per il 29 novembre, dell’album live “The Soft Bulletin Recorded Live at Red Rocks” insieme alla Colorado Symphony Orchestra. Questo nuovo progetto discografico della band di Wayne Coyne segue di qualche mese, era lo scorso luglio, l’uscita di “King’s Mouth” (leggi qui la nostra recensione).

Il concerto a Red Rocks (Colorado) ebbe luogo il 26 maggio 2016 e i Flaming Lips proposero per intero il loro album del 1999, “The Soft Bulletin” (leggi qui la nostra recensione), supportati da un’orchestra di 68 elementi e da un coro di 57 voci dirette da André De Ridder.

Tracklist:

01. Race for the Prize

02. A Spoonful Weighs a Ton

03. The Spark That Bled

04. The Spiderbite Song

05. Buggin’

06. What Is the Light?

07. The Observer

08. Waitin’ for a Superman

09. Suddenly Everything Has Changed

10. The Gash

11. Feeling Yourself Disintegrate

12. Sleeping on the Roof