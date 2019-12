Clash, 40 anni di 'London Calling': guarda il documentario 'Westway to the World'

Vi dice qualcosa il nome Don Letts? Nel 1983 l'implosione dei Clash era ormai conclamata: il chitarrista Mick Jones fu licenziato dalla band lasciando il solo Joe Strummer a rappresentare l'unico legame con quella che fu la formazione originale del gruppo che di lì a poco avrebbe pubblicato il suo ultimo, semi-apocrifo album, "Cut the Crap". Il chitarrista non rimase con le mani in mano e, dopo qualche esperimento non eccessivamente smagliate coi T.R.A.C., fondò i Big Audio Dynamite proprio insieme a Letts, dj e regista già al lavoro con il gruppo di "Combat Rock" tra i '77 e l''82 per i video di, tra gli altri brani, "White Riot", "London Calling", "Rock the Casbah" e "Should I Stay or Should I Go".

Nel 2000 il cineasta londinese riuscì ad avere accesso agli archivi di tutti gli elementi originali dei Clash - oltre a Strummer e Jones, Paul Simonon e Topper Headon - per assemblare "Westway to the World", uno dei documentari più completi ed esaustivi dedicati alla punk band inglese alla realizzazione del quale presero parte - in veste di ospiti - anche la frontwoman dei Banshees Siouxsie Sioux e l'icona folk-punk irlandese Shane MacGowan, leader dei Pogues.

Proprio per celebrare il quarantennale di "London Calling" il 14 dicembre il lungometraggio è stato proiettato presso il BFI Southbank di Londra, principale cinema di repertorio nel Regno Unito, alla presenza dei Clash superstiti Mick Jones, Paul Simonon e Nicky Headon, riuniti per la prima apparizione pubblica dopo anni.

