Metallica, “S&M²” al cinema: la genesi dei concerti con la San Francisco Symphony

Lo scorso settembre i Four Horsemen sono stati protagonisti di due concerti con la San Francisco Symphony, in occasione del ventesimo anniversario dei due spettacoli del 1999 che videro i Metallica sul palco del Berkeley Community Theatre con l’orchestra diretta dal compianto Michael Kamen. Nell’unica data del 18 ottobre prossimo sarà proiettato nei cinema italiani il film concerto “Metallica & San Francisco Symphony: S&M²” che - distribuito da Nexo Digital, in collaborazione con i media partner Virgin Radio, Rockol.it, Onstage e MYmovies - farà rivivere i live di James Hetfield e soci al Chase Center di San Francisco. Sul sito www.nexodigital.it è disponibile l'elenco delle sale dove lo si potrà vedere.

“Vogliamo provare qualcosa di nuovo. Se la cosa fallisce, possiamo dire di averci provato. Ma se funziona è fantastico.”

Sotto la direzione di Michael Kamen - scomparso nel 2003 - i Metallica e la San Francisco Symphony nel 1999 hanno portato in scena l’unione di due mondi musicali apparentemente lontani, quello della musica classica e della band heavy metal. Il concerto è stato registrato e filmato, pubblicato poi come album dal vivo dal titolo “S&M” (abbreviazione di Symphony e Metallica).James Hetfield, prima di esibirsi nei due concerti - a margine delle interviste contenute nel DVD - aveva detto:

Il primo incontro tra la formazione statunitense e Kamen risale al 1992: il compositore, avendo scritto l’arrangiamento orchestrale per la canzone “Nothing else matters”, ha proposto alla band di portare la sua musica dal vivo con l'orchestra - suggerimento che il gruppo ha accolto nel 1997.

Kamen - che, tra gli altri, aveva curato per i Pink Floyd gli arrangiamenti su "The wall” - ha lavorato al progetto con i Metallica, definito da lui "un esperimento estremo", come se fosse un altro componente del gruppo e ha arrangiato le canzoni dei Four Horsemen (partendo dall’album “Ride the Lightning” del 1984) per l'orchestra.

“Master of puppets”, “Fuel”, “Nothing else matters” e i brani scritti dal gruppo con il compositore come “No leaf clover” e “Minus Human” sono alcuni dei venti pezzi che hanno completato la scaletta dei concerti che hanno visto sul palco James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich e Jason Newsted - tra le fila del gruppo fino al 2001, prima che l’attuale addetto al basso dei Four Horsemen, Robert Trujillo, prendesse il suo posto - supportati da oltre 75 musicisti.

A distanza di vent’anni dai concerti diretti da Kamen, lo scorso settembre i Metallica hanno sfoderato di nuovo i completi eleganti, rigorosamente total black, e sul palco del Chase Center di San Francisco hanno ritrovato la complicità artistica con la San Francisco Symphony. Il concerto “S&M²”, che sarà proiettato al cinema il 18 ottobre, ha riproposto sia i brani eseguiti già nel 1999 come, per esempio, “The call of Ktulu” - la cui versione riarrangiata da Kamen per “S&M” vinse il Grammy Awards nel 2001 come “Best Rock Instrumental Performance” - sia le prime interpretazioni dei brani dei Metallica scritte dopo il progetto originale, con gli arrangiamenti di Bruce Coughlin.

Ecco il trailer di “Metallica & San Francisco Symphony: S&M²”: