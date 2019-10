Giordana Angi: il nuovo album, Tiziano Ferro e la 'chiamata' di Laura Pausini

“Voglio essere tua” è il nuovo album di Giordana Angi, già finalista dell'ultima edizione di "Amici", dove si è classificata seconda dietro il tenore Alberto Urso. Il disco arriva ad appena sei mesi di distanza da "Casa": alcune ballate, un brano in stile reggae, fino all'epilogo con un pezzo in francese pianoforte e voce. "Quel brano è stato registrato in presa diretta, senza ritocchi, e questa cosa mi piace molto. Sono un po' stanca dell'elettronica. Vorrei tornare all'essenziale: come nasce veramente la musica", dice la cantautrice laziale presentando il disco.

L'album, nei negozi da questo venerdì, 11 ottobre (e proprio quel giorno la cantautrice sarà in concerto all'Atlantico di Roma), prende il titolo dall'omonima canzone, uno dei dieci nuovi pezzi registrati negli ultimi mesi: "Il titolo nasce da una canzone che ho scritto perché mi stavo innamorando. Poi ho pensato che poteva essere anche un modo per rivolgermi alle persone che mi seguono, come a dire: 'Sono ancora qua'. Il disco parla d’amore e di questo innamoramento: è per le persone che mi sono state accanto e credo che non ci siano parole più adatte di ‘Voglio essere tua’”. C'è anche un duetto con lo stesso Alberto Urso, che apre il disco.

Parallelamente alla sua carriera come cantautrice, Giordana Angi continua a portare avanti le sue collaborazioni come autrice con altri interpreti. Portano la sua firma diverse canzoni contenute in "Accetto miracoli", il nuovo album di Tiziano Ferro, compresi i due singoli che lo hanno anticipato: "Buona (Cattiva) sorte" e la title track "Accetto miracoli". La loro intesa artistica dura dal 2016, anno in cui Ferro produsse il suo singolo "Chiusa con te (xxx)" e le fece firmare un contratto come autrice in esclusiva con la sua società: "Il collante tra di noi sono sempre state le canzoni. Esser enel suo album per me è un onore, credo sia stato bello per lui vedermi crescere sotto questo aspetto". Nel futuro potrebbe esserci una collaborazione come autrice con un'altra grande interprete: "Mi è stato chiesto qualcosa anche da Laura Pausini. Sarebbe un sogno", dice Giordana.

​E Sanremo? Già nel 2012, col nome di Dana Angi, la cantautrice aveva calcato il palco dell'Ariston, in gara tra i "giovani" con “Incognita poesia” (il vincitore della categoria esordienti fu Alessandro Casillo): “Mi piacerebbe tornare a Sanremo perché ho in mente una canzone e credo - e spero - sia quella giusta. È il palco più prestigioso per i cantautori e per gli autori ma non dipenderà da me”.