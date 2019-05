Tiziano Ferro tra nuovo album, collaborazioni e tour negli stadi

Sempre più attivo sui social network, Tiziano Ferro ha accennato in una diretta su Instagram ai suoi prossimi progetti, a partire dall'album che in autunno segnerà il suo ritorno sulle scene discografiche e dunque sui palchi, con un tour negli stadi nel 2020 di cui il cantautore ha già svelato un paio di date. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

"BUONA (CATTIVA) SORTE". IL NUOVO SINGOLO:

"Accetto miracoli", questo il titolo del disco, annunciato già da tempo, arriverà nei negozi il 22 novembre, ma il cantautore di Latina farà ascoltare una prima anticipazione del disco già alla fine di questo mese, con il singolo "Buona (Cattiva) Sorte": "Rappresenta per me la rinascita. È una canzone che parla al futuro, senza chiudere le porte a ciò che è stato", ha anticipato Ferro. La canzone è stata prodotta da Timbaland, subentrato in cabina di produzione a Michele Canova. "Era da tempo che non uscivamo con una nuova canzone d'estate, forse dai tempi di 'Stop! Dimentica'".

"ACCETTO MIRACOLI". L'ALBUM:

L'ideale seguito di "Il mestiere della vita" è in parte figlio dell'umore che aveva già caratterizzato il disco del 2016: "Sarà un disco che marca l'inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell'esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove", ha fatto sapere Ferro, che per la scrittura delle nuove canzoni si è circondato di alcuni collaboratori.

GLI AUTORI DELLE CANZONI:

"Accetto miracoli", la title track del disco, è stata scritta da Ferro insieme a Antonio Iammarino e a Giordana Angi. "L'ho incontrata cinque anni fa, ho prodotto il suo singolo e da lì è iniziata una collaborazione molto bella. Abbiamo scritto alcune canzoni già prima della sua partecipazione ad 'Amici'", ha raccontato il cantautore a proposito della collaborazione con Giordana Angi, presa sotto la sua ala protettiva già nel 2016.

"Buona (Cattiva) sorte", il primo singolo, è firmato dalla stessa Giordana Angi, da Ferro e da Emanuele Dabbono (già autore per il cantautore di Latina di hit come "Incanto", "Il conforto", "Valore assoluto" e "Lento/Veloce").

"Vai ad amarti" porta la firma del solo Tiziano Ferro, così come anche "Balla per me", "Un uomo pop" e "Le 3 parole sono 2".

"Amici per errore" è stata scritta da Ferro insieme a Francesco Gramegna e a Massimiliano Pelan.

"Seconda pelle" porta la firma della sola Giordana Angi.

"In mezzo a questo inverno" è stata scritta da Ferro insieme a Fabio De Martino, Massimiliano Pelan e a Francesco Gramegna.

"Come farebbe un uomo" è un'altra canzone frutto della collaborazione del cantautore di Latina con Emanuele Dabbono.

"Il destino di chi visse per amare" è stata composta da Ferro insieme a Sergio Ciccarelli, giovane ragazzo di Latina, la città del cantautore: "L'ho conosciuto per caso e insieme abbiamo scritto questa canzone".

"Casa a Natale" è stata scritta a quattro mani da Tiziano Ferro insieme a Giordana Angi.

IL TOUR NEGLI STADI:

A proposito del tour negli stadi, infine, il cantautore ha fatto sapere che la prima data è fissata per il 31 maggio 2020 dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. La tournée, che capiterà in concomitanza con gli Europei 2020, la cui data inaugurale si terrà il 12 giugno 2020 allo Stadio OIimpico di Roma, andrà avanti fino a metà luglio: chiuderà proprio all'Olimpico, il 16 luglio. Ferro si esibirà per la prima volta in carriera anche allo Stadio San Paolo di Napoli, "riaperto" da Vasco Rossi, per quanto riguarda i concerti, nel 2015: "Non prendete impegni. Le date saranno in tutta Italia, isole comprese".