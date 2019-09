Queen e Adam Lambert, il video integrale del concerto al Global Citizen Festival: guarda

Si è conclusa poche ore fa l'edizione 2019 del Global Citizen Festival, manifestazione benefica nata nel 2012 per combattere la povertà a livello globale che quest'anno ha avuto per protagonisti, tra gli altri, Pharrell Williams, Alicia Keys, OneRepublic ed H.E.R.: headliner della serata, ospitata dal Great Lawn di Central Park, a New York, sono stati i Queen con Adam Lambert, che nel corso del proprio set hanno proposto una breve ma sostanziosa selezione di alcuni dei brani più noti iscritti nel repertorio della band un tempo guidata da Freddie Mercury:

L'indimenticabile voce di "We Are the Champions" è stata una presenza più che mai evocata nel corso della serata svoltasi nel cuore di Manhattan: a introdurre al pubblico la formazione è stato Rami Malek, l'attore statunitense che ha vestito i panni dello scomparso frontman sel set del fortunatissimo biopic "Bohemian Rhapsody", mentre sul finire dell'esecuzione di "Love of My Life" è stato fatto apparire sugli schermi un filmato dello stesso Mercury per un duetto virtuale con May.

Ecco, di seguito, i brani eseguiti dai Queen con Adam Lambert all'edizione 2019 del Global Citizen Festival:

SETLIST Now I'm Here - Cover di Queen

Don't Stop Me Now - Cover di Queen

Somebody to Love - Cover di Queen

Another One Bites the Dust - Cover di Queen

I Want It All - Cover di Queen

Love of My Life - Cover di Queen

Crazy Little Thing Called Love - Cover di Queen

Under Pressure - Cover di Queen

Who Wants to Live Forever - Cover di Queen

Radio Ga Ga - Cover di Queen

Bohemian Rhapsody - Cover di Queen

BIS #1 Ay‐Oh (registrata) - di Queen

We Will Rock You - Cover di Queen

We Are the Champions - Cover di Queen

God Save the Queen (registrata) - di [traditional]



Il gruppo è atteso in italia il prossimo 24 maggio per la prima data della tranche di date in Europa previste dal Rhapsody Tour nel 2020: la stringa di date, il cui termine è stato fissato al momento per il primo luglio del prossimo anno a Copenhagen, in Danimarca, potrebbe segnare - secondo quanto dichiarato da Brian May lo scorso maggio - la fine delle attività dal vivo del gruppo.