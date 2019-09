Concerti, Queen e Adam Lambert: una data in Italia a maggio

Si terrà domenica 24 maggio alla Unipol Arena di Bologna l'unica tappa italiana prevista dal prossimo tour europeo dei Queen con Adam Lambert, che segnerà il ritorno della band un tempo guidata da Freddie Mercury nel Vecchio Continente: i biglietti saranno in vendita da oggi, mercoledì 25 settembre, su TicketOne e su tutti gli altri circuiti autorizzati.

Ecco, di seguito, il costo dei biglietti:

Gradinata frontale: € 95,00 più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali

Gradinate Est e Ovest Primo e Secondo Anello: € 80,00 più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali

Parterre posto unico in piedi: € 70,00 più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali

Anche per la data italiana saranno disponibili dei vip pack, disponibili a prezzi che vanno dai 204 ai 1020 euro, i cui dettagli sono disponibili a questo indirizzo.

"Siamo tornati e siamo pronti", ha dichiarato, in sede di annuncio della nuova branca del tour, il batterista Roger Taylor, al quale ha fatto eco May: "Questa nuova produzione è pazzesca e porta l’eredità dei Queen a un nuovo livello. Sono molto orgoglioso". "Non vedo l’ora di tornare nel Regno Unito e in Europa, lo scorso tour è stato uno sballo e sono molto emozionato di portare lì questo nuovo show", ha commentato Lambert. A completare la line up presente sul palco ci saranno Spike Edney alle tastiere, collaboratore di lunga data della band, Neil Fairclough al basso e Tyler Warren alle percussioni.

Il nuovo tour dei Queen prevede sedici date in Europa, tutte programmate nel corso della prossima primavera: dopo il debutto proprio nel nostro Paese, a Bologna, del prossimo 24 maggio, la formazione dirigerà alla volta di Parigi, Anversa, Amsterdam, Londra, Machester, Berlino, Colonia, Zurigo e Monaco, per poi concludersi il primo luglio successivo a Copenaghen, in Danimarca.

Che il Rhapsody Tour potesse arrivare in Europa non era un segreto: già lo scorso maggio May aveva espresso, nel corso di un'intervista a Radio BBC 2, il desiderio di portare lo show - la cui branca nordamericana, che al botteghino ha fatto segnare il tutto esaurito, è terminata alla fine dello scorso agosto - nel Vecchio Continente. Nella stessa intervista, tuttavia, il chitarrista espresse il desiderio di chiudere definitivamente la carriera della band dal vivo proprio in occasione di una nuova serie di concerti europei: