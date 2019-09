Metallica, tour posticipato: James Hetfield in riabilitazione

I Four Horsemen hanno posticipato il loro tour in Australia e Nuova Zelanda - che avrebbe preso il via il prossimo 17 ottobre a Perth - per consentire a James Hetfield di intraprendere un percorso di riabilitazione a causa dei suoi problemi legati alla dipendenza di alcol e altre sostanze.

I Metallica hanno dato ieri, venerdì 27 settembre, l’annuncio sul loro sito ufficiale e sui social con un messaggio firmato da Lars, Kirk e Rob:

“Con grande dispiacere informiamo i nostri fan e amici che dobbiamo rimandare il nostro prossimo tour in Australia e Nuova Zelanda.

Come molti di voi probabilmente sanno, James sta lottando da anni contro la dipendenza. Ora, sfortunatamente, ha dovuto riprendere il programma di riabilitazione.”

La band rassicura però i fan che tornerà a esibirsi live in tutto il mondo non appena la salute e gli impegni lo permetteranno, scusandosi con il pubblico per l’inconveniente e ringraziandolo per l'affetto: “Apprezziamo la vostra comprensione e il supporto a James e, come sempre, grazie per far parte della famiglia dei Metallica.”

Come si legge sul sito ufficiale del gruppo di James Hetfield - che rimborserà i fan dei biglietti acquistati per le tappe in Australia e Nuova Zelanda - che il concerto a scopo benefico del prossimo 28 marzo a San Francisco è confermato, così come le date successive.

Non è la prima volta che i Metallica - protagonisti all’inizio del mese di settembre di due spettacoli insieme alla San Francisco Symphony, di cui il film-concerto “S&M²” arriverà nei cinema italiani per un’unica proiezione il prossimo 18 ottobre - interrompono il proprio lavoro a causa dei problemi del loro cantante e chitarrista; il documentario dedicato ai Four Horsemen “Some kind of monster”, presentato nel 2004, affrontava anche la tossicodipendenza di Hetfield.