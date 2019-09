Metallica, il film-concerto con la San Francisco Symphony nei cinema italiani il 18 ottobre

Per il ventesimo anniversario del disco live dei Metallica “S&M (Symphony and Metallica)”, uscito nel novembre 1999, i Four Horsemen riporteranno il format non soltanto sui palchi statunitensi – parliamo del Chase Center di San Francisco, dove James Hetfield e soci andranno in scena il 6 e 8 settembre – ma anche nei cinema di tutto il mondo, Italia inclusa, dove il film concerto “Metallica & San Francisco Symphony: S&M²” verrà proiettato nell’unica data del 18 ottobre prossimo, distribuito da Nexo Digital - in collaborazione con i media partner Virgin Radio, Rockol.it, Onstage e MYmovies: l’elenco delle sale sarà reso disponibile a breve su www.nexodigital.it e le prevendite saranno aperte il 18 settembre.

I concerti di “S&M” della fine degli anni Novanta, condotti dal compianto Michael Kamen, sono stati messi in scena dai Metallica e dalla San Francisco Symphony al Berkeley Community Theatre, nella primavera del 1999. L’album che li testimonia è stato l’ultimo, per la formazione heavy metal, a includere il bassista Jason Newsted, prima che – dopo qualche anno – l’attuale addetto al basso dei Metallica, Robert Trujillo, prendesse il suo posto.

Il concerto S&M² del 2019 conterrà sia le prime esibizioni dal vivo realizzate vent’anni dopo sia le prime interpretazioni dei brani dei Metallica e della San Francisco Symphony scritte dopo il concerto originale, con gli arrangiamenti di Bruce Coughlin.

Ecco il trailer e il poster di “Metallica & San Francisco Symphony: S&M²”: