Metallica, video e scaletta del primo ‘S&M²’ con la San Francisco Symphony

È andato in scena ieri, 6 settembre, il primo dei due concerti – il secondo è previsto per domani, 8 settembre - dei Four Horsemen al Chase Center di San Francisco per festeggiare, facendo nuovamente squadra con la San Francisco Symphony, il ventennale dei concerti messi in scena dai Metallica con la stessa formula sul finire degli anni Novanta, raccolti nel disco live del novembre 1999 “S&M (Symphony and Metallica)”. “S&M²” – così è stata battezzata la versione 2019 dello spettacolo – arriva nella città californiana a circa un anno di distanza dall’ultimo passaggio a San Francisco di James Hetfield e compagni, avvenuto nel novembre 2018, quando i giganti dell’heavy metal vi hanno fatto tappa in occasione del concerto benefico organizzato dalla band a sostegno della sua All Within My Hands Foundation. Ecco cosa hanno suonato i Metallica, accompagnati dalla San Francisco Symphony, ieri sera:

Set I

The Ecstasy of Gold

The Call of Ktulu

For Whom the Bell Tolls

The Day That Never Comes

The Memory Remains

Confusion

Moth Into Flame

The Outlaw Torn

No Leaf Clover

Halo on Fire

Set II

Scythian Suite, Op.20 , Second Movement

Iron Foundry

The Unforgiven III

All Within My Hands

(Anesthesia) Pulling Teeth

Wherever I May Roam

One

Master of Puppets

Nothing Else Matters

Enter Sandman

Qui trovate invece alcuni video della serata:

Per quanto riguarda l’attività dal vivo i Metallica non hanno ancora concluso il loro “WorldWired Tour”, partito nel febbraio 2016 e destinato a protrarsi anche nel corso del 2020 con alcune date in America Latina, che vedranno i giovani Greta Van Fleet occuparsi degli opening act dei live.

“S&M²” arriverà anche nei cinema italiani, con un’unica proiezione il 18 ottobre prossimo: l’elenco delle sale verrà presto reso disponibile su www.nexodigital.it.