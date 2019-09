Thegiornalisti, il chitarrista e il batterista fanno chiarezza. E su Tommaso Paradiso dicono...

Marco Rissa e Marco Primavera, rispettivamente (ex) chitarrista e batterista dei Thegiornalisti, fanno chiarezza sulla decisione di Tommaso Paradiso di lasciare la band, sulle modalità con cui la notizia è stata comunicata e sulle dichiarazioni relative alle attività future del gruppo.

Dopo le dure uscite degli ultimi giorni i due musicisti - che si presentano come "fondatori e componenti della band" - hanno diffuso una nota stampa che riportiamo per intero:

In merito ai fatti recentemente accaduti ci teniamo profondamente a precisare al nostro pubblico che, fino a pochi giorni fa, non eravamo a conoscenza delle decisioni prese da Tommaso Paradiso in merito all’improvvisa uscita dai Thegiornalisti. Come da noi affermato prima e subito dopo il concerto del 7 settembre, avevamo più volte esplicitato tutti e tre inter nos la volontà di continuare questo percorso insieme.



Prendiamo le distanze anche dalle modalità via social con cui la notizia sia stata comunicata e ce ne scusiamo con il nostro pubblico.



In riferimento al contenuto di alcune dichiarazioni concernenti le attività future della band, da noi mai autorizzate, precisiamo che sarà cura del nostro management ufficiale, Dino Vitola Editore, rendere note le nostre scelte.



Marco Primavera

Marco Musella