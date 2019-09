Tommaso Paradiso oltre i Thegiornalisti: sui social l'anteprima della canzone solista

Coretti che ricordano vagamente quelli di "No more 'I love you's'", la hit di Annie Lennox del 1995, un giro di accordi al pianoforte, atmosfere sdolcinate: "Se mi guardi così / se mi sfiori così / se avvicini la tua bocca al mio orecchio / non finirà bene / ma ti prego, non smettere". Tommaso Paradiso ha affidato ai social network l'anteprima del singolo che segnerà il suo esordio come solista, dopo l'addio ai Thegiornalisti. La canzone si intitola "Non avere paura", uscirà il prossimo 25 settembre (in radio dal 27) e sarà contenuta nella colonna sonora della seconda stagione della serie "Baby", ambientata ai Parioli. Accodandosi al cantante, gli attori della serie - tra questi anche Alice Pagani e Benedetta Porcaroli - hanno pubblicato sui rispettivi account Instagram ufficiali anteprime del brano.