Thegiornalisti, il gruppo si scioglie: l’annuncio di Tommaso Paradiso

Con una storia su Instagram il cantante e autore dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso, ha annunciato la fine della band. Il frontman della formazione romana si è così espresso, a pochi giorni dal concerto che ha visto protagonista il gruppo sul palco del Circo Massimo:

Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come Thegiornalisti ma uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. È giusto che sia così. È stata una fantastica avventura che ci ha portati fino al Circo Massimo. Ma sapete meglio di me che le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne. È inutile che vi stia a raccontare le dinamiche per le quali si è arrivati a questa conclusione.

Prosegue poi Paradiso:

I problemi ce li teniamo per noi. A voi deve rimare tutto l’amore che in questi anni abbiamo condiviso insieme. Ovviamente ci saranno polemiche, sarò pronto a leggere e a sentire qualsiasi cosa. Si faranno congetture e si diranno inesattezze, è inevitabile. Ma d’altronde chiunque ha il diritto di esprimere la propria opimione anche se non conosce la materia trattata.

La voce di “Riccione” ha poi raccontato le difficoltà attraversate nell’ultimo periodo – “Sono stati, questi ultimi, mesi molto difficili; sono stato in silenzio; volevo che il Circo Massimo fosse una grande festa e non un funerale” – pur senza addentrarsi in spiegazioni troppo dettagliate sulla fine dell’esperienza Thegiornalisti: “Se un giorno sarò dagli eventi costretto a dare spiegazioni lo farò. Per ora, vi basti solo sapere che sono stato male”.

Conclude, infine, il questi termini il cantautore: