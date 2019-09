The Who: esce "Who". Ascolta il primo singolo "Ball and Chain"

Gli Who hanno annunciato i dettagli di “Who”, il nuovo album della storica band inglese che esce il 22 novembre e giunge a 13 anni dalla pubblicazione del loro ultimo disco “Endless Wire”. Il primo singolo tratto dal disco è "Ball and Chain", che potete ascoltare qui sotto.

Il disco è coprodotto da Pete Townshend e D. Sardy (già al lavoro con Noel Gallagher, Oasis, LCD Soundsystem e Gorillaz) con la produzione vocale di Dave Eringa (Manic Street Preachers, Roger Daltrey, Wilko Johnson). Insieme a Roger Daltrey e Pete Townshend suona il batterista Zak Starkey.

Il disco è composto da 11 brani ed è stato registrato a Londra e Los Angeles durante la primavera e l'estate del 2019. La copertina è stata creata da Sir Peter Blake ed è stata presentata la sera del 12 settembre alla Pace Gallery di New York.

Ha detto Pete Townshend del nuovo disco degli Who:

“Questo album contiene quasi tutte nuove canzoni scritte l'anno scorso, con solo due eccezioni. Non c'è un tema, nessun concetto, nessuna storia, solo una serie di canzoni che io (e mio fratello Simon) abbiamo scritto per fornire a Roger Daltrey ispirazione, sfida e possibilità per la sua voce. Roger e io siamo ormai degli uomini anziani, quindi ho cercato di stare lontano dal romanticismo, ma anche dalla nostalgia, per quanto ho potuto. Non volevo far sentire nessuno a disagio. I ricordi sono ok e alcune canzoni fanno riferimento allo stato esplosivo delle cose al giorno d'oggi. Ho realizzato nuove demo in home studio di tutte queste canzoni nell'estate del 2018 utilizzando strumenti vecchi e nuovi. Abbiamo iniziato a registrare ‘Who’ a marzo 2019 e abbiamo terminato alla fine di agosto giusto in tempo per fare del vinile... forse anche qualche cassetta... pronto per essere pubblicato a novembre”.

Tracklist:

All This Music Must Fade

Ball And Chain

I Don’t Wanna Get Wise

Detour

Beads On One String

Hero Ground Zero

Street Song

I’ll Be Back

Break The News

Rockin’ In Rage

She Rocked My World