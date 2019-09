Spandau Ballet, Tony Hadley: ‘Sono insostituibile’

Non è stato facile per gli Spandau Ballet perdere il loro cantante, Tony Hadley, che nel 2017 ha lasciato la band. Dopo aver con fatica trovato un sostituto in Ross William Wild, nel giugno 2018, circa un anno dopo il neo cantante della band britannica ha fatto dietro front, ponendo fine alla sua esperienza in casa Spandau Ballett con un tweet nel quale si diceva impegnato con la sua band, i Mercutio. Ora la formazione londinese è formalmente in pausa e non sembra intenzionata ad aprire le porte ad altri che ad Hadley, che – dal canto suo – non sembra così intenzionato a riprendere a leadership della band.

“C’è un solo me”, ha raccontato Hadley in una chiacchierata, riferita dalla testata di gossip Mirror, avvenuta nel corso di un torneo di golf benefico, a proposito del perché l’esperienza di Ross William Wild si sia conclusa così in fretta. “Ho visto dei video e il ragazzo ha una bella voce e ha fatto un buon lavoro. Ma sembra un po’ bizzarro”, ha detto il cantante, aggiungendo: “Non ero io. È impossibile, c’è un solo me. Non possono creare due me”. In attesa di eventuali cambi di rotta dell’artista Tony Hadley era stato piuttosto chiaro nel prendere le distanze dagli Spandau: “Tony ha chiarito nel settembre 2016 che non voleva più lavorare con la band”, avevano fatto sapere i restanti componenti del gruppo nell’estate del 2017.

Dell’esperienza con Ross William Wild e dei tre concerti che la band avrebbe presto messo in scena in Italia – a Milano, Roma e Padova - la formazione ci aveva raccontato qualcosa nel corso di un’intervista in occasione del suo passaggio promozionale in Italia: potete leggerla qui.