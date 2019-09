Greta Van Fleet: ascolta il nuovo singolo “Always There”

Verso la metà di luglio era girata la notizia/supposizione che i Greta Van Fleet potessero pubblicare il loro secondo album già entro la fine di questo 2019, regalando un erede a “Anthem of the Peaceful Army” a distanza di poco più di un anno.

Nuove notizie al riguardo non se ne hanno, ma in compenso vi è la certezza che la band del Michigan ha pubblicato la nuova canzone “Always There” che farà parte della colonna sonora del film “A Million Little Pieces”, diretto dal regista Sam Taylor-Johnson, in arrivo nei cinema statunitensi in dicembre.

Su Facebook i Greta Van Fleet scrivono:

"’Always There’ è stata originariamente registrata per fare parte di “Anthem Of The Peaceful Army”, ma alla fine è stato deciso che la canzone non corrispondeva al tono dell'album. Così, ci è sembrato ci fosse serendipità quando ‘A Million Little Pieces’ ha chiesto di usarlo per la colonna sonora del film. Siamo lieti di condividere questa canzone con voi."

Come 'compagni' nella colonna sonora di “A Million Little Pieces” i Greta Van Fleet avranno artisti del calibro di R.E.M., Tom Waits, Loretta Lynn, Otis Redding, Mazzy Star e Velvet Underground.

La band dei fratelli Kiszka ha recentemente annunciato che il prossimo aprile apriranno i concerti sudamericani dei Metallica. Mentre, a novembre torneranno dal vivo in Europa per recuperare i live precedentemente previsti per l’inizio dell’anno, poi spostati a causa in una infezione respiratoria contratta dal cantante Josh Kiszka. In Italia si esibiranno una sola volta, all’Alcatraz di Milano il 24 novembre.