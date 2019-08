Concerti, i Metallica portano in tour i Greta Van Fleet

I Four Horsemen hanno aggiunto una manciata di nuove date al lunghissimo “WorldWired Tour”, la tournée che i Metallica hanno inaugurato nel febbraio 2016 e che avrebbe dovuto concludersi il prossimo mese di novembre in Nuova Zelanda. Ora la formazione di James Hetfield e Lars Ulrich fa invece sapere che ci sarà ancora qualche set in America Latina nel 2020, in particolare in Cile, Argentina e Brasile. Non solo, ma i Metallica porteranno con sé i giovanissimi Greta Van Fleet come opening act dei live, tutti previsti per aprile 2020.

Non è detto che le sei nuove date saranno le ultime ad essere aggiunte al calendario senza fine dei concerti a supporto di “Hardwired… to Self-Destruct”, decimo album in studio dei giganti dell’heavy uscito nel novembre 2016: da quanto scrivono i Metallica sul loro sito annunciando i nuovi set si potrebbe facilmente pensare che ci saranno altre soprese. “Mentre il WorldWired tour copre l’ultima branca in Europa, ci sono ancora molti posti da visitare; Sud America, sei la prima del 2020!”.

Quanto ai Greta Van Fleet, la band dei fratelli Kiszka è lavoro, stando alle ultime interviste concesse in merito alla stampa, al seguito dell’album di debutto, “Anthem of the Peaceful Army”. Senza fornire ulteriori dettagli la band ha fatto sapere che si tratterà di un disco molto diverso dal precedente. Tra le band che nelle precedenti date del tour hanno aperto i live dei Metallica ci sono Cage the Elephant, Babymetal, Iggy Pop, Rancid, Kvelertak, Jim Breuer, Ghost, Slipknot e molte altre.