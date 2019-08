Verdena: una nuova edizione dell'album di debutto per il 20esimo anniversario

A vent’anni dall’uscita della prima prova sulla lunga distanza della band bergamasca, l’eponimo disco “Verdena” – pubblicato il 24 settembre 1999 - sarà proposto il prossimo 20 settembre in una nuova edizione che oltre all’album originale presenterà brani inediti, versioni demo, acustiche e live.

La prima fatica in studio di registrazione dei Verdena – disponibile in doppio CD e in 3 LP - presenterà nell’edizione CD un mix alternativo della prima versione andata perduta. Il secondo disco, invece, avrà come sottotitolo “5 Relitti, 2 Residui, 2 Avanzi e un Demo” e proporrà due brani dell’EP “Valvonauta” come “Bonne nouvelle” e “Piuma”, oltre a due brani di cui la band non era soddisfatta dell’esecuzione e gli inediti registrati da Giorgio Canali durante la sessione in studio dell’album nel 1999, “Corpi” e “Fiato adolescenziali” mixati nel 2019 da Alberto Ferrari. Le versioni in acustico di “Fuxia”, “Oggi” e “Omogenia” – più una prima versione di questa, unite al live di “Shika” completeranno la tracklist.

L’edizione in vinile proporrà, invece, due LP dedicati all’album d’esordio originale e rimasterizzato da Giovanni Versari, mentre il terzo presenterà gli stessi “5 Relitti, 2 Residui, 2 Avanzi e un Demo” del secondo cd in digipack.

Giorgio Canali, in un comunicato stampa, ha ricordato così il disco e il gruppo:

Ho delle immagini precise dei Verdena in registrazione nello studio B di Sonica a Calenzano, in trio, tutto dal vivo tranne le voci, senza cuffie e senza metronomo, come del resto sono solito fare da trent’anni a questa parte. Francesca ed io a piazzare microfoni in giro e a sperimentare qualche soluzione tecnica che lei aveva imparato a Seattle nello studio di Stone Gossard.

Canali ha poi continuato raccontando diversi aneddoti a riguardo: