Glenn Hughes è il nuovo cantante dei Dead Daisies

Da quando si sono formati, sei anni fa, i Dead Daisies hanno avuto una line up che ha fatto della sua instabilità un marchio di fabbrica. Di questi molti cambi l’ultimo in ordine di tempo è quello che riguarda il bassista e cantante Glenn Hughes - già nei Deep Purple e nei Black Sabbath - che entra a far parte della band hard rock al posto dei dimissionari John Corabi e Marco Mendoza.

La attuale formazione dei Dead Daisies ora è composta oltre che da Hughes, anche dal chitarrista Doug Aldrich, il chitarrista David Lowy e il batterista Deen Castronovo. Insieme alla notizia di questo cambio di formazione viene pubblicato il nuovo singolo, "Righteous Days".

Sul loro sito web i Dead Daisies hanno pubblicato questo messaggio per salutare il nuovo progetto:

“I Dead Daisies sono un collettivo musicale, i cui membri si uniscono per l’amore comune per la grande musica rock. È un organismo vivente, che respira e musicale con il credo, ‘Il rock è davvero vivo e vegeto!’ Fin dagli inizi della band, l'idea era che i membri portassero le loro idee sul tavolo ma che avessero anche la flessibilità di andare e venire quando impegnati in altri progetti. Sia John che Marco sono e saranno sempre una parte della famiglia musicale dei Dead Daisies, ma a questo punto hanno deciso di lavorare un po' sui loro progetti solisti. Sì, i ragazzi sono stati recentemente in studio a Los Angeles per registrare nuova musica con il leggendario cantante e bassista Glenn Hughes. "Righteous Days" sarà in onda in tutto il pianeta questa settimana. David, Doug, Deen e Glenn tornaneranno in studio più avanti nel corso dell'anno per terminare l'album e non vedono l'ora di vedervi sulla strada nel 2020!!”