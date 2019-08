Jovanotti: domani la decisione sul destino del concerto a Vasto

Ancora poche ore e poi le riserve saranno sciolte. Verrà presa domani una decisione definitiva sul destino della tappa di Vasto del "Jova Beach Party", il tour di Jovanotti sulle spiagge italiane. Secondo quanto riferiscono le fonti locali, dopo il parere negativo di qualche settimana fa del prefetto di Chieti Giacomo Barbato, che in una conferenza si era detto scettico sull'evento per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, sarà presentato un altro progetto. La Commissione Pubblici Spettacoli si riunirà nella giornata di domani in prefettura e al termine dell'incontro, previsto in mattinata, arriverà la decisione finale sull'evento del cantautore.

I tempi stringono, d'altronde: lo spettacolo è in programma per il prossimo 17 agosto, praticamente tra dieci giorni. All'incontro di domani parteciperanno sia gli organizzatori del tour sia il sindaco di Vasto Francesco Menna, impegnato negli ultimi giorni in una vera e propria battaglia con gli ambientalisti.

Jovanotti non si è espresso direttamente sulla vicenda, ma attraverso un post pubblicato su Instagram ribadisce ancora una volta i principi del suo progetto ringraziando il WWF - l'associazione ambientalista è coinvolta nella realizzazione del "Jova Beach Party" - per fornire "informazioni pratiche su comportamenti sostenibili senza infondere paura e sensi di colpa inutili e controproducenti se davvero l'obiettivo è il progetto sostenibile".