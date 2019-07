Jovanotti, la data del Jova Beach Party a Vasto si sposta a Pescara?

Secondo quanto riportato dalla testata locale SanSalvo.net, il prefetto di Chieti Giacomo Barbato ha tenuto una conferenza stampa annunciando che per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, non ci sono le condizioni per accogliere a Vasto (Chieti) la tappa del 'Jova Beach Party' del 17 agosto prossimo. La data, per cui sono stati venduti 30.000 biglietti, era a rischio già da diversi giorni. Alle considerazioni del prefetto aveva risposto l'organizzatore Maurizio Salvadori di Trident: "Ringrazio il Prefetto per l’attenzione e sono certo che con la collaborazione dei suoi uffici potremo trovare le soluzioni adeguate, così come abbiamo fatto in tutte le altre tappe del Jova Beach Party”. Ma la soluzione sembra sempre più difficile da trocare

La tappa potrebbe essere spostata a Pescara: "Sono al lavoro da ieri per verificare la possibilità di far svolgere il concerto di Jovanotti a Pescara". mi sono attivato per vagliare tutte le concrete opportunità per portare il Jova Beach Party a Pescara. L'area è già stata individuata, ma occorrono tutta una serie di controlli e accertamenti per rilevare la reale fattibilità. Entro la giornata di oggi svolgerò incontri in merito, auspicando di riuscire a raggiungere un obiettivo atteso da molti", ha dichiarato l'asssessore al Turismo del Comune di Pescara, Alfredo Cremonese

Ha dichiarato invece l'assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Mauro Febbo: