Addio a Paolo Giaccio: i ricordi di Riccardo Bertoncelli e Massimo Bassoli

È venuto a mancare a Roma oggi, lunedì 29 luglio, Paolo Giaccio, giornalista, autore e produttore televisivo. Dopo alcune esperienze radiofoniche piuttosto importanti (nel 1969 succedette a Renzo Arbore nella direzione del programma radiofonico "Per voi giovani", collaborando con Mario Luzzatto Fegiz per portare nel programma ilroce i nuovi cantautori - alla conduzione chiamò, tra gli altri, Carlo Massarini, Claudio Rocchi e Richard Benson), dalla metà degli anni '70 Giaccio cominciò a lavorare come giornalista al TG2, salvo poi diventare autore e capostruttura di RaiUno (tra glianni '80 e '90) e dunque responsabile editoriali di nuovi canali tematici della Rai.

Tra i programmi televisivi ai quali Paolo Giaccio lavorò vanno menzionati "Odeon. Tutto quanto fa spettacolo", "Variety", "Mister fantasy" (basato sui video musicali, negli anni '80), ma anche "Obladi obladà" (con la conduzione di Serena Dandini).

Paolo Giaccio aveva 69 anni.

Il ricordo di Riccardo Bertoncelli:

“I heard the news today, oh boy”, e questa non me l'aspettavo. Paolo Giaccio è morto all'età dei rocker più logori e devastati, lui che avevo sempre visto con impeccabile aplomb e misura e anche per quello mi sembrava destinato a festeggiare almeno il centennale di Elvis.

Un dolore, gli devo tanto. Gli devo l'impagabile piacere di avere fatto l'avventuroso tragitto da fuori a dentro la radio: ero un attento (critico) ascoltatore di Per voi giovani, il mito rock della RAI monopolista, e lui venne a cercarmi, sconosciuto provinciale, e mi offrì meravigliose occasioni al microfono da protagonista – il sogno di ogni ragazzo appassionato. Feci Popoff, feci un breve stage romano di Per voi giovani “normale” e poi venni promosso con Massimo Villa a condurre Per voi giovani estate 1975, l'anno prima di Radiofreccia e del terremoto che ne venne. Paolo era brillante, curioso, ti lasciava fare con l'aria di chi impara sempre qualcosa; e credo si divertisse molto all'idea di un ventenne senza briglie che trametteva musica difficilissima e on the border, con il solo limite di non superare i limiti della censura (giravano aggiornatissimi fogli che venivano dalla BBC e dalle emittenti estere, per intercettare i testi proibiti che noi sbarbi furbetti cercavamo di mandare in onda).

Peccato essersi persi poi di vista, anche se non del tutto. Sai, Paolo, se dove sei planato trovi la macchina del tempo, dammi un colpo di telefono che torniamo nel 1981 e ti butto lì qualche idea per Mr. Fantasy migliore di quelle per cui all'epoca non ci siamo accordati. Lo sai che ci tengo a lavorare con te.

Il ricordo di Massimo Bassoli:

Ciao Paolo

E’ sempre difficile trovare nel mondo dello spettacolo un personaggio innovativo, intelligente, scopritore di talenti ed al tempo stesso schivo, riservato e generoso come Paolo Giaccio.

Autore di programmi radiotelevisivi, dirigente Rai e giornalista musicale, nei decenni trascorsi dietro le quinte di Viale Mazzini, era nato nel 1950, ha partecipato a programmi cult come Per Voi Giovani, Odeon, Mister Fantasy e Ghiaccio Bollente.

E’ stato il resident-hippie meno hippie che la Tv di Stato abbia mai avuto. Ma sempre lucido ed attento ai fenomeni musicali ed alla loro fruizione. Ha svolto la battaglia sui nuovi generi musicali da trasmettere alla radio negli anni ’60 e quella dei video musicali negli anni ‘80, molto prima che Mtv si interessasse alle nostre frequenze.

E sempre con il suo stile understatement, sobrio, silenzioso. Le vere rivoluzioni non fanno rumore e lui lo sapeva bene. Quelle che gli sono capitate le ha fatte tutte, senza clamore. Sempre in punta di piedi.

Ha collaborato con geni e meno geni, con persone che “bucavano” l’etere e altri che non sono mai riusciti a “bucare” lo schermo. Ma lui, nonostante le circostanze, è sempre riuscito a lasciare il segno.

Anche quando i tempi, quelli recenti, quelli dei talent e di X-Factor, gli hanno voltato le spalle, lui ha reagito nel suo stile, senza clamore e con estrema positività: si è dato all’insegnamento.

Per salvare i nuovi giovani.

Come fece con noi ex-giovani che ascoltavamo Per Voi Giovani.

Ciao Paolo, grazie per la tua gentilezza ed il tuo stile. Ci mancherai.

Le condoglianze di tutti noi alla figlia Anna ed alla moglie Camilla.