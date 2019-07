RZA: 'A$ap Rocky è ostaggio della Svezia'

Il produttore e rapper considerato la mente dei Wu-Tang Clan ha usato parole molto dure per definire l'attuale condizione di A$ap Rocky, il suo collega attualmente detenuto in Svezia perché accusato di aggressione dalle autorità scandinave in seguito a una rissa avvenuta a Stoccolma lo scorso 3 luglio.

Intervistato dall'Associated Press, RZA ha definito la voce di "At. Long. Last. ASAP" un "ostaggio" del governo svedese: pur condannando l'atto di violenza perpetrato ai danni del cittadino che l'ha denunciato - commesso, secondo gli avvocati del cantante, per legittima difesa, tesi però rigettata dagli inquirenti - Robert Fitzgerald Diggs (questo il nome all'anagrafe del rapper) si è detto deluso dal fatto che "il giudice svedese non riesca a capire che A$ap è in ostaggio" delle autorità locali.

Secondo RZA A$ap non è un criminale, ma semplicemente un personaggio pubblico, che deve essere messo in condizioni di "tutelarsi": "Sarebbe molto bello se [Donald Trump] riuscisse a contribuire alla sua liberazione", ha concluso l'artista.