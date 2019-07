Svezia, A$ap Rocky coinvolto in una rissa: video

Un video pubblicato da TMZ ritrare A$ap Rocky e alcuni suoi collaboratori aggredire violentemente uno sconosciuto per le strade di Stoccolma, dove il rapper newyorchese si trova in questi giorni per una delle tappe previste dal suo tour estivo 2019, che il prossimo 17 luglio farà tappa al Carroponte di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano: secondo la ricostruzione fornita dalla testata americana, il cantante e i suoi collaboratori sarebbero stati accusati da due uomini non meglio identificati di aver danneggiato un paio di auricolari.

La schermaglia sarebbe stata contenuta in termini tutto sommato civili fino all'ingresso in scena di una donna, "aggregata" al gruppo di Rocky: quest'ultima avrebbe accusato gli avversari del rapper di averla molestata, scatenando la rabbia del cantante e del suo staff. Nel video - disponibile a questo indirizzo - si vede la voce di "Praise the Lord" scagliare a terra un uomo e aggredirlo a pugni, e due suoi collaboratori accorrere a dargli manforte tempestando il malcapitato di calci.

Rocky e i suoi avrebbero lasciato la scena prima dell'intervento delle forze dell'ordine e dei paramedici: un rappresentante delle autorità locali ha fatto sapere a TMZ di aver registrato diverse aggressioni nell'area urbana di Stoccolma nella notte di ieri, domenica 30 giugno, nessuna delle quali - tuttavia - che chiami in causa il rapper, nei confronti del quale non sono state sporte denunce, almeno per ora. Sempre a TMZ un portavoce del cantante non ha negato l'accaduto, parlando però di una "reazione" del suo assistito a "un'aggressione".