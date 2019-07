Jova Beach Party, Gianni Togni ospite di Jovanotti a Viareggio

Il suo nome è legato a quello di Jovanotti solo da qualche giorno, più precisamente da quando – lo scorso 19 luglio – il cantautore romano di origini toscane ha pubblicato a sorpresa una cover di “Luna” (brano scritto da Gianni Togni con Guido Morra e pubblicato in origine nel 1980) per celebrare il cinquantesimo anniversario del primo allunaggio. Oggi, l’artista di “Stile libero” ci scrive per darci notizia che l'ideale collaborazione con il collega avrà anche uno sbocco concreto dal vivo in occasione della prossima data del Jova Beach Party. Ecco, di seguito, il suo intervento:

Mi sono svegliato venerdì 19 luglio immaginando altre richieste di partecipazione, televisive e radiofoniche, ai festeggiamenti dei cinquanta anni dallo sbarco sulla Luna. Neanche fossi un astronauta. Già nei giorni precedenti mi ero dovuto difendere da tanto furore. “Sono concentrato sul mio nuovo disco, ‘Futuro Improvviso’, in uscita a settembre, e saltare di colpo nel passato m’interessa poco”. Questo era il pensiero che ripetevo a tutti gli interlocutori. L’unica cosa che proprio non mi aspettavo quella mattina era ascoltare una cover di ‘Luna’ cantata da Jovanotti, con la produzione di Rick Rubin, che da poche ore già suonava nelle radio e su Internet. L’amico Franco Zanetti, il direttore di Rockol.it, ha cercato di avvertirmi con una prima mail notturna, da me non vista, e poi con una seconda, intercettata, contenente un link che mi guidava al video. Questa nuova versione mi è piaciuta subito molto, perché diversa nell’arrangiamento dall’originale del 1980, ma ugualmente di grande impatto, soprattutto per gli ascoltatori più giovani. L’interpretazione vocale, poi, l’ho trovata personale e concreta, come ho scritto in una breve dichiarazione per Rockol. Lorenzo ha letto le mie parole e si è messo in contatto con me; a quel punto con lui ci siamo scambiati tanti messaggi e, tra una battuta e l’altra, ho ricevuto l’invito a partecipare a uno dei Jova Beach Party. La sua gioia sincera mi ha contagiato. E così domani, 30 luglio, farò parte anch’io di questa straordinaria e felicissima idea di festa che approderà sulla spiaggia di Viareggio. Sono curioso di vivere quello che accadrà insieme a tutti voi.