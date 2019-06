Ed Sheeran, ecco ‘Beautiful People’ da ‘No.6 Collaborations Project'

Manca davvero poco perché “No.6 Collaborations Project”, il nuovo album di Ed Sheeran in uscita il prossimo 12 luglio, veda la luce. A un paio di settimane dall’arrivo sul mercato dell’ideale seguito di "÷" ("Divide") la voce di “Perfect” ha svelato una terza anticipazione, dopo i singoli “I Don’t Care” con Justin Bieber e “Cross Me” con Chance the Rapper e PnB Rock. Si tratta di “Beautiful People”, realizzata in collaborazione con Khalid, uno dei tanti artisti coinvolti da Sheeran nel progetto, che vede tra le sue fila anche Eminem, 50 Cent, Stormzy, Cardi B, Camila Cabello, Meek Mill, A Boogie Wit Da Hoodie e numerosi altri. Potete ascoltare il pezzo, accompagnato dal suo video diretto da Andy McLeod, qui:

A proposito della collaborazione con il cantautore statunitense dietro a “Location”, il rosso cantautore di Halifax ha raccontato: “Khalid ha una voce indubbiamente soul e sapevo che sarebbe stato perfetto per questo brano. Penso che entriamo in connessione con la canzone allo stesso modo e sono davvero felice che siamo finiti a lavorare assieme”. La produzione del brano è stata affidata da Sheeran a Max Martin, Shellback e FRED.

Questa sera Sheeran, impegnato sui palchi internazionali per il tour – qui le nostre recensioni dei live di Firenze e Roma - a supporto della sua ultima fatica di studio, andrà in scena allo stadio di Klagenfurt, in Austria, Paese nel quale il musicista si esibirà anche domani nella capitale per poi proseguire con il resto delle date europee e britanniche della tournée.