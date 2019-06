Ed Sheeran, la scaletta del concerto a Firenze. Video

È andato in scena ieri, 14 giugno, il primo dei tre concerti previsti nello Stivale – gli altri due si terranno il 16 giugno a Roma e il 19 giugno a Milano - dal rosso cantautore di Halifax nell’ambito del tour a supporto di "Divide" che Ed Sheeran sta portando sui palchi internazionali. L’artista si è esibito alla Visarno Arena del capoluogo fiorentino, preceduto da, nell’ordine, Matt Simons, Zara Larsson e Snow Patrol. Sheeran ha proposto al pubblico del Firenze Rocks classici come, tra gli altri, “Castle on the Hill”, “Galway Girl”, “Thinking Out Loud” e “Shape Of You”, ma anche brani come il recente singolo, parte del prossimo album del cantautore, “I Don't Care”, realizzato in collaborazione con Justin Bieber, e il traditional “Poor Wayfaring Stranger”. Di seguito la scaletta completa e alcuni video e foto del concerto di ieri condivisi dagli utenti sui social. Qui potete invece leggere la nostra recensione del concerto.

Scaletta:

Castle on the Hill

The A Team

Don't / New Man

Bloodstream

I Don't Care

Lego House / Give Me Love

Galway Girl

Poor Wayfaring Stranger - Traditional]

I See Fire

Thinking Out Loud

Photograph

Perfect Symphony

Shape Of You

Sing

You Need Me, I Don't Need You

Dalle 10 e mezza in piedi solo per lui💙 dopo anni che lo seguo sono riuscita nell'impresa (perché è stata un'impresa) di vederlo. Il migliore! Domani vi racconto 😍#edsheeranfirenze pic.twitter.com/LvT2o9hoyh — Ale◟̽◞̽ (@louissbraverj) June 15, 2019