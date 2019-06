Snow Patrol, stop al tour: Johnny McDaid deve operarsi

La band scozzese guidata da Gary Lightbody è stata costretta a cancellare diversi concerti previsti nelle prossime settimane - compreso un passaggio sul palco del prestigioso festival di Glastonbury - a causa di gravi problemi di salute del pianista e chitarrista Johnny McDaid: a mettere al corrente i fan del forfait sono stati gli stessi Snow Patrol per mezzo di un post fatto comparire sul proprio canale Facebook ufficiale.

"Il nostro caro fratello, pianista e chitarrista Johnny McDaid ha un serio problema al collo, e dopo essersi consultato con alcuni neurochirurghi è giunto alla conclusione che l'unica opzione, per lui, sia un intervento urgente", si legge nella nota diffusa dalla band: "Siamo tutti ovviamente preoccupati per lui, che è una forza della natura oltre che una luce enorme nelle nostre vite, sia sul palco che fuori. Noi, ovviamente, gli daremo tutto il tempo e il sostegno di cui ha bisogno per recuperare. (...) Per quanto riguarda i prossimi show: per sostituire Johnny ci vorrebbero almeno due persone e con Nathan [Connolly, l'altro chitarrista] ancora fuori gioco [dai primi di questo mese] per i danni ai nervi (è lentamente in via di guarigione) sentiamo che non sia opportuno continuare a esibirsi, in questo periodo. (...) Come hanno detto i medici, Nathan ha bisogno di quattro settimane per recuperare: siamo sicuri che saremo in grado di fare il tour acustico di Asia, Australia e Nuova Zelanda ad agosto, quando Nathan sarà molto probabilmente guarito. (...) Ci dispiace cancellare gli spettacoli, ma la salute è la cosa più importante. Tutto il nostro amore e gli auguri di pronta guarigione vanno ai nostri fratelli Johnny e Nathan".

Allo stato attuale delle cose, la prima data per il momento confermata risulta essere quella del prossimo 4 agosto a Perth, in Australia.