David Gilmour, somma record per la chitarra di "Wish you were here"

E' cominciata l'asta delle chitarre del chitarrista dei Pink Floyd: David Gilmour ha messo in vendita oltre 120 strumenti: dopo il tour virtuale sul sito della casa d'aste Christie, sono state messe in visione nei giorni scorsi, e battute a partire da oggi, 20 giugno, a New York. Ed è subito record: la Martin acustica D-35 del 1969 - spesso citata da Gilmour come la sua preferita - è stata aggiudicata per oltre un milione di dollari.

1.095.000, per la precisione, per la chitarra usata per incidere "Wish you were here": secondo Christie's si tratta di un prezzo record che supera quello pagato nel 2004 per una sei corde di Eric Clapton, 791.500 dollari.

#AuctionUpdate The C.F. Martin & Company, Nazareth, 1969 Acoustic Guitar, D-35 has set a new #worldauctionrecord for a C.F Martin guitar realizing $1,095,000, surpassing Eric Clapton's 1939 OO0-42 which sold for $791,500 in 2004 https://t.co/ydaAiLuxsg pic.twitter.com/KPfKFf2Pp8 — Christie's (@ChristiesInc) June 20, 2019

All'asta ci sono Broadcaster, Esquire, Telecaster e Stratocaster del musicista britannico: l’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza, si legge sul sito della casa d’aste, che non specifica ulteriormente l’ente o gli enti benefici che saranno interessati dalla donazione. Ha raccontato Gilmour: