Little Steven in concerto a Milano: la scaletta

Little Steven e i Disciples of Soul si sono esibiti la sera di giovedì, 13 giugno, all'Alcatraz di Milano, in una delle ultile date europee del tour in supporto all'album "Summer of Sorcery", pubblicato lo scorso 3 maggio: lo storico sodale di Bruce Springsteen, che procederà col suo tour europeo alla volta di Bilbao (il 15 giugno), Barcellona (il 17), Kragujevac, in Serbia (il 20) e Parigi (il 23), ha proposto al pubblico meneghino un set che ha attinto per la maggior parte alla più recente fatica in studio del suo progetto solista, senza dimenticare brani di repertorio tra i quali è da segnalare, in chiusura, "Sun City", brano del 1985 registrato dal collettivo Artists United Against Apartheid, animato dallo stesso Van Zandt.

Ecco la scaletta eseguita da Little Steven coi Disciples of Soul il 13 giugno 2019 all'Alcatraz di Milano:

Communion

Camouflage of Righteousness

Party Mambo!

Love Again

Education

On Sir Francis Drake

I Visit the Blues

Gravity

Los Desaparecidos

Little Girl So Fine

Trapped Again

Love on the Wrong Side of Town

A World of Our Own

Suddenly You

Vortex

I Am a Patriot

Superfly Terraplane

Bitter Fruit

Forever

Bis:

Summer of Sorcery

Soul Power Twist

Sun City

Out of the Darkness