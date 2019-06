Concerti, Little Steven a Milano: il video di 'Communion'

Little Steven, coi suoi Disciples of Soul, questa sera si è esibito all'Alcatraz di Milano per una delle date in supporto al suo ultimo album, "Summer of Sorcery", pubblicato lo scorso 3 maggio: il collaboratore di lunga data di Bruce Springsteen ha aperto il suo set con "Communion", traccia d'apertura della sua più recente fatica "in proprio". Ecco, di seguito, il video dell'esecuzione dal vivo della canzone:

Little Steven farà proseguire il proprio tour europeo a Bilbao (il 15 giugno), Barcellona (il 17), Kragujevac, in Serbia (il 20) e Parigi (il 23).