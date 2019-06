Metallica & Kill ‘Em All: chi è John Zazula?

Tra i tanti fan che vengono in possesso di una copia del demo No Life ‘Til Leather c’è un personaggio che è ormai quasi un’entità mitologica nel mondo del metal moderno: Jon Zazula (alias Johnny Z), che con la moglie Marsha gestisce il Rock’n’Roll Heaven, un negozio di dischi a Old Bridge, New Jersey – a onor del vero, più che un negozio è uno stand in un mercatino.

Zazula, dopo aver ascoltato il nastro dei Metallica, si convince di avere scovato un gruppo davvero speciale: “Non avevo un’etichetta e non ero un manager. Ero un semplice fan che pensava che quella fosse la più grande band del mondo e volevo avere una parte in questa faccenda. […] Ci sentivo elementi alla Motörhead e il sapore della New Wave Of British Heavy Metal, ma era anche un sound americano e ne percepivo la novità e le potenzialità”.

