Calexico e Iron & Wine: dietro le quinte di "Years to burn" - video

"Quindici è un buon numero, è la quinceanera", racconta Joey Burns: tre lustri dopo "In the reins", i suoi Calexico sono tornati a collaborare con Iron & Wine. "Years to burn" esce questo venerdì, 14 giugno, e sarà un colpo al cuore per i fan del rock americano: due dei migliori nomi di quel panorama che si (ri)trovano, scrivono e suonano assieme e sono intensi quanto e più della prima volta.

Rockol vi offre in anteprima questo video dietro le quinte, girato a Nashville lo scorso dicembre, in cui Iron & Wine e i Calexico raccontano la lavorazione del disco: "Ripetere l’esperienza dopo 15 anni è una bella cosa: dà il tempo e lo spazio per sedimentare il tutto", spiega Burns. "Ma nel momento in cui imbracci uno strumento, devi lasciarti tutto alle spalle, e aprirti a tutto quello che può succedere in quel momento". Gli fa eco Samuel Ervin Beam: "Posso tranquillamente fare la mia musica. Ma il punto di un progetto come questo sono le cose che possono venire fuori solo suonando assieme".

Calexico e Iron & Wine saranno in tour per cinque date in Italia, a luglio:

22 Luglio - Giardino Della Triennale, Milano

23 Luglio - Anfiteatro Del Vittoriale, Gardone Riviera (Bs)

24 Luglio - Villa Ada, Roma

25 Luglio - Cavea Teatro Dell’opera, Firenze

26 Luglio - Monfortinjazz, Monforte D’alba (Cn)

L’ultimo capitolo discografico dei Calexico, “The Thread That Keeps Us”, risale al 2018. Per promuover l’album la band ha fatto tappa nella Penisola sia nella stagione fredda e sia nell’ambito della tournée estiva a supporto dell’album: qui le nostre recensioni del concerto all’Alcatraz di Milano e di quello al Carroponte di Sesto San Giovanni. Quanto ad Iron & Wine, l’artista è discograficamente fermo alla sua ottava prova di studio, “Beast Epic”, datata 2017 e seguita ai due album collaborativi “Sing into My Mouth” e “Love Letter for Fire”, il primo con Ben Bridwell e il secondo con Jesca Hoop.